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Mehmetçik'te festival var!

Mehmetçik Belediyesi tarafından organize edilen 60’ıncı Mehmetçik Üzüm Festivali 3-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştiriliyor…

21 Temmuz 2022 Perşembe 13:39
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Mehmetçik'te festival var!
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Festivalle ilgili Belediyeler Birliği’nde basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, ilk kez 1960 yılında gerçekleştirilen Mehmetçik Üzüm Festivali’nin pandemi nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından 60’ıncı kez 3 -7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Festivalin hem bölgenin hem de ülkenin tanıtımı açısından önemli olduğunu ifade eden Sarıçizmeli, festivalin yerel ürünlerin tanıtımı açsısından da önemli bir araç olduğunu söyledi.

Sarıçizmeli, festivalin kalitesi ve satışı yapılacak ürünlerin hijyeni açısından sıkı denetimler yapılacağını da belirterek, festivalde satılacak ürünlerin Mehmetçik bölgesinde yetiştirilmesi şartı bulunduğunu kaydetti.

Tüm halkı festivale katılmaya davet eden Sarıçizmeli, festival programıyla ilgili bilgileri paylaştı.

Geleneksel Mehmetçik Üzüm Festivali 3 Ağustos akşamı saat 20.00’de gerçekleştirilecek kortej ile başlayacak.

Festival, 7 Ağustos’ta Ünlü sanatçı Edip Akbayram’ın konseriyle sona erecek.

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