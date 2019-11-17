Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

"Mendil" belgeseli gösterilecek

Mendil” isimli belgesel, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde gösterilecek.

17 Kasım 2019 Pazar 14:53
"Mendil" belgeseli gösterilecek

Mendil” isimli belgesel, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde gösterilecek.

Gazeteciler Birliği’nden yapılan açıklamada, 1974’te EOKA-B’nin düzenlediği Dohni (Taşkent) katliamında eşini kaybeden Leyla Kıralp ile Mağusa göçmeni Maria Chrisantou’nun öyküsünü anlatan ‘Mendil’  belgeselinin, 21 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da KTGB lokalinde gösterileceği belirtildi.
Açıklamada, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin, “Kıbrıs’ın acı gerçeklerini” anlatan bu belgesele ev sahipliği yapacağı kaydedilerek, şunlar aktarıldı:

“ ‘Leyla ve Maria… Yaşamları Kıbrıs’ın tamamının öyküsünü yansıtan iki kadın. Kıbrıslıtürk kadın Leyla’nın eşi kayıp. Kıbrıslırum kadın Maria ise göçmen. Sevgileri, savaşın nefretini yok ediyor… Gözyaşları aynı mendilin üzerine akıyor ve aynı umudu besliyor. Bu umut ise tel örgüleri delip geçiyor…’

Bu cümleler ‘Mendil’ adlı belgeselin afişinde yer alıyor…

İki kadının dostluğu, Maria Chrisantou’nun, göz yaşlarını silmesi için Leyla Kıralp’a mendilini vermesiyle başlıyor. Kıralp bu hikayeyi ‘Paylaştığımız Islak Mendil’ adlı kitabında anlatmıştı. Daha sonra kitap Yunanca’ya çevrildi. Ardından da belgesel haline getirildi.

İki toplumlu ‘Biz-Emeis’ ve ‘Aynı Gökyüzü Altında’ adlı RIK’teki TV programlarından tanıdığımız Hristalla Avgusti’nin yönettiği belgeselde, araştırmayı da gazeteci Hüseyin Halil gerçekleştirdi.

Belgesele ‘Mendil’ ismi verildi.”

banner22
Son Güncelleme: 17.11.2019 14:56
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberBelgeselMendil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
10. Cumhuriyet Halk Dansları Şöleni sona erdi
10. Cumhuriyet Halk Dansları Şöleni sona erdi
Buğday Camii’de iki gün boyunca etkinlik gerçekleştiriliyor
Buğday Camii’de iki gün boyunca etkinlik gerçekleştiriliyor
Cumhuriyet için söyleyecekler
Cumhuriyet için söyleyecekler

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim