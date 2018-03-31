Beyarmudu Belediyesi’nin düzenlediği “Mesarya 4. Tiyatro Şöleni” 7 Nisan’da başlıyor.

Perdelerini Güney Mesarya Halk Tiyatrosu'nun sahnelediği “Ejderha Tepesi”yle açacak şölen 28 Nisan’da Entropi Sahnesi’nin “Ran” oyunuyla kapayacak.

9 tiyatro oyununun sahneleneceği şölende tüm oyunlar saat 20.00’de başlayacak. Şölen kapsamında atölye çalışmaları ve söyleşiler de olacak.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Şölen Koordinatörü İzel Seylani ve tiyatro temsilcileri, bugün basın toplantısı düzenleyerek şölen programını açıkladı.

Beyarmudu Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, bu yılki şölenin teması, Kıbrıs’ın simgesi “Eşek” olarak belirlendi.

“Usta Sanatçısı” unvanı ise Derman Atik’e verildi. Basın toplantısında hazır bulunan Atik, kendisine verilen bu unvandan onur duyduğunu söyledi.

EDİP

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, bölge halkını kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturarak, sanata teşvik etmeye çalıştıklarını söyledi. Gelişimi sürekli kılabilmek için yorulmadan çalıştıklarını ifade eden Edip, Güney Mesarya Halk Tiyatrosu olarak sadece ülkede değil, yurt dışında da temsillerde bulunduklarını belirtti.

Mesarya Tiyatro Şöleni’nin artık gelenekselleştiğini söyleyen Edip, evrensel değere sahip kaliteli tiyatro oyunlarını ülkede ve bölgede ağırlamaktan onur duyduklarını kaydetti.

Edip, çalışmalara ve üretmeye devam edeceklerini vurgulayarak, Beyarmudu’nu kültürün ve sanatın başkenti olarak niteleyerek, umut, coşku ve gururla birçok şölen düzenleyeceklerini belirtti.

SEYLANİ

Şölen Koordinatörü İzel Seylani de bu yılki temanın ‘Eşek’ olduğunu anımsatarak, Kıbrıs’a özgü festivallerde yerel olanın ve yerel üretimin altını çizmek istediklerini kaydetti. Seylani, şölenin afişinde Erdal Aygenç’in çizdiği eşek portresinin kullanıldığına işaret etti.

Seylani, 7-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek şölene katılamayan yerli tiyatro gruplarını da yıl içinde bölge halkıyla buluşturacaklarının sözünü verdi. İzel Seylani, belediye olarak farklı disiplin ve tiyatro türlerini bölge insanıyla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Basın toplantısında tiyatro oyuncuları Ulaş Öğüç, Mustafa Anış, Ahu Özdenak, Hüseyin Kasapoğlu söz alarak duygularını paylaştı.

ŞÖLENDE HANGİ OYUNLAR VAR?

“4. Mesarya Tiyatro Şöleni” programı şöyle:

“7 Nisan'da Güney Mesarya Halk Tiyatrosu -“Ejderha Tepesi”; 10 Nisan’da GİBETSU-Tiyatro Su “Düdüklü Kıymalı Bamya”; 11 Nisan Şeyh Edebali Üniversitesi Tiyatro Kulübü “Sessiz Çığlık”; 14 Nisan Sarıyer Belediye Tiyatrosu “Öldürdüğüm Adam”; 15 Nisan Sarıyer Belediye Tiyatrosu “Katakulli”; 17 Nisan Adana B.B. Şehir Tiyatrosu “Ah Bu Evlilik”; 18 Nisan Adana B.B. Şehir Tiyatrosu “Zaman Avcısı Kargalar”; 19 Nisan Lefkoşa Sanat Tiyatrosu “Merhaba Hoşça kal”; 28 Nisan Entropi Sahne “Ran.”