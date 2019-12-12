“Mevlana'yı anma etkinliklerinin” açılışı yapıldı

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ve T.C Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi iş birliğiyle düzenlenen “Mevlana'yı anma etkinliklerinin” açılışı Lefkoşa Mevlihanesi'nde yapıldı.

Enstitü Müdürü Abdullah Aktaş’ın verdiği bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının katılımlarıyla "Tasavvuf Müziği Konseri ve Sema Töreni" başlığıyla gerçekleştiren açılış etkinliğinde, tasavvuf müziğinden örnekler ve sema törenleri sergilendi. Yerli ve yabancı davetlilerin yer aldığı etkinlik, yaklaşık 1 saat sürdü.

Mevlana’yı anma etkinlikleri, bugün Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde, yarın Mağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda, 14 Aralık Cumartesi günü saat 15.00’te Lefkoşa YEE konferans salonunda devam edecek.

Etkinlik, 17 Aralık Salı günü yine Lefkoşa Mevlevihanesi'nde gerçekleştirilecek kapanış programı ile son bulacak.

“GELENEKTEN GELECEĞE EL SANATLARI SERGİSİ” ESKAD GENÇLİK MERKEZİ’NDE AÇILIYOR

Öte yandan Evrensel Sevgi ve Kardeşlik Derneği (ESKAD) Gençlik Merkezi öğrencilerinin ürettiği seçkiden oluşan geleneksel el sanatları sergisi 14 Aralık Cumartesi günü açılıyor.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü atölyesinde gerçekleştirilen geleneksel el sanatları kurslarında, ESKAD Gençlik Merkezi öğrencilerinin ürettiği eserlerin yer alacağı serginin açılışı, saat 12.30’da Lefkoşa Suriçi Şht. Üst. Mustafa Orhan Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Türk Kızılayı Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanlığı ve Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan sergi 14-20 Aralık tarihleri ve 11.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.