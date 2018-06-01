Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99171
ALTIN
193.398
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1943
EURO
5.3613
Kozmetik ürünlerdeki alerji tehlikesine dikkat!
Kozmetik ürün alırken dikkat!
Islak saçla uyumanın zararlarını bilseydiniz...
Islak saçla uyumanın zararlarını bilseydiniz...
Tam bir mucize sakın vazgeçmeyin!
Tam bir mucizeymiş!
Gözlüklü insanlar daha mı zeki?
Gözlüklü insanlar daha mı zeki?
WhatsApp'a yaş sınırı geldi
WhatsApp'a yaş sınırı geldi

'Mozart Oratoryosu'nun dünya prömiyerini İzmir'de yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ‘Mozart Oratoryosu’nun dünya prömiyerini İzmir'de yaptı...

01 Haziran 2018 Cuma 10:09
'Mozart Oratoryosu'nun dünya prömiyerini İzmir'de yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası "Mozart Oratoryosu"nun dünya prömiyerini İzmir'de yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Ali Hoca’nın bestelediği "Mozart Oratoryosu"nun dünya prömiyeri Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Solist Soprano Nurdan Küçükekmekçi, Alto Seda Güç, Tenor Caner Akın ve Bas Tevfik Rodos'un yer aldığı orkestra izleyenlerden beğeni topladı.

Oratoryoya Mozart Akademi Çoksesli Korosu ve Çocuk Korosu da eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Ali Hoca, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mozart Akademi"nin kendisinden 2015 yılında konusu "Mozart" ve ismi "Mozart Operası" olacak bir opera bestelemesini talep etmesi üzerine sahnelenen eserin ortaya çıktığını hatırlattı.

Oratoryonun 17 şiirden oluştuğu bilgisini veren Ali Hoca, eseri nisan ayında tamamladığını belirtti. Hoca, şöyle konuştu:

"Oratoryonun Librettosu için İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Kıbrıslı Viyolonsel sanatçısı ve Şair Hakan Cem’i önerdim. Hakan Cem’i önermemdeki neden, Mozart’ın çektiği acıları, sıkıntıları, iç dünyasını şiirlerinde arzuladığım şekilde farklı açılardan yansıtabileceği inancıydı. 2016 yılında Hakan Cem bu teklifi kabul etti ve Librettoyu 2017 Nisan ayında tamamladı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren oratoryoda 5 solist (soprano, alto, tenor, bas ve çocuk solist), büyük koro, çocuk koro ve orkestra kullandık. Anlatıcı durumdaki solistleri korolarla zenginleştirdik. Çocuk solistimiz de Mozart’ın duygularını aktardı."

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Kulaktan Kulağa” Lefkoşa’da sahnelenecek
“Kulaktan Kulağa” Lefkoşa’da sahnelenecek
“Nokta ve Çizgi” sergisi ziyaretçilerini bekliyor
“Nokta ve Çizgi” sergisi ziyaretçilerini bekliyor
9. Lefke Ceviz Festivali yarın
9. Lefke Ceviz Festivali yarın

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim