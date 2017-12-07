Mültecilerin dramını dünyaya duyuran "Mor Ufuklar"a 15 ödül

Ülkesindeki iç savaştan kaçan Suriyeli Meryem'in mücadelesinin anlatıldığı "Mor Ufuklar" filmi, Pakistan ve İtalya'dan da ödülle döndü. Film, bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında katıldığı festivallerden 15 ödül kazandı.



Tüm ailesini Akdeniz'de kaybetmiş bir genç kızın hayata tutunma çabalarının anlatıldığı, yapımcılığını Osman Subaşı, yönetmen ve senaristliğini Olgun Özdemir'in yaptığı "Mor Ufuklar", Pakistan ve İtalya'da farklı dallarda birinciliğe aday gösterildi.



Film, Pakistan 8. Uluslararası Lums Film Festivali'nde "En iyi film", İtalya Milan İnternational Filmmaker Film Festivali'nde de "En iyi yabancı film" ve "En iyi senaryo" ödüllerine layık görüldü.



"BEKLEDİĞİMİZ HEDEFE ULAŞTIK"



Yapımcı Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın neresinde olursa olsun, din, dil ve ırk ayrımı gözetmeden yardıma ihtiyacı olan herkese şefkat ve merhametle elini uzatan bir milletin ferdi olmaktan onur duyduğunu söyledi.



Türkiye'nin varlığının dünyanın tüm mazlumlarına umut olmaya devam edeceğini belirten Subaşı, kendilerinin de mültecilerin sorununu önemli bir araç olan beyaz perde ile dünyaya duyurmak istediklerini dile getirdi.



Bu amaçla beyaz perdeye aktarılan filmin isminin, içeriği kadar anlam taşıdığını anlatan Subaşı, "Son beş yılda Akdeniz'de o kadar çok bot battı o kadar çok insan hayatını kaybetti ki orası adeta bir insan mezarlığına dönüştü. Akdeniz'in ufkundaki berrak maviliğin kaybolduğunu, mora dönüştüğünü düşündüğümüz için filmin ismi Mor Ufuklar oldu." dedi.



Yola çıktıklarında Suriyeli mültecilerin dramı konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Subaşı, şunları kaydetti:



"Mülteciler konusunda Türkiye'nin gösterdiği fedakarlığın altını çizmek, bu fedakarlığı dünyaya duyurmak istiyorduk. Beklediğimiz hedefe ulaştık. Film bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında katıldığı festivallerden 15 ödül kazandı. Biz bu filmi ödül almak için yapmadık, amacımız mültecilerin sesi olmaktı ama aldığımız ödüller bizi daha iyi işler yapmak için motive ediyor. Tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum."



"SİNEMA DÜNYASI MÜLTECİLERE KAYITSIZ KALMADI"



Subaşı, sinema dünyasının mültecilere kayıtsız kalmadığını, bunun kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Filmin Şubat ayında Londra Film Festivali'nde yarıştıktan sonra nisan ayında Avrupa'yla eş zamanlı olarak Türkiye'de vizyona gireceğini aktaran Subaşı, "Türk insanı Suriyelilerle kardeşlik hukuku içerisinde bir arada yaşıyor. Eser, ülkemizde vizyona girdiğinde gereken ilginin gösterileceğine inanıyorum." diye konuştu.



BATAN TEKNEDEN KURTULAN MERYEM'İN HİKAYESİ



Halep'ten kaçan Suriyeli 25 yaşındaki Meryem'in yaşadığı zorlukların işlendiğini filmin oyuncu kadrosunda Zeynep Sevil Yılmaz, Numan Çakır, Ece Özdikici, Dilek Serbest, Adem Yılmaz ve Baki Çiftçi bulunuyor.



Filmde, Kos Adası yakınlarında batan bir mülteci teknesinden tek başına kurtulmayı başaran ve Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde hayatına devam eden Meryem'in yaşadığı travma anlatılıyor.

