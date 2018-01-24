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"Mustafa Çelik Spor Salonu Ulusal Mimari Tasarım Yarışması" dün sonuçlandı

“Engelsiz Yaşam Sosyal Alanı ve Mustafa Çelik Spor Salonu Ulusal Mimari Tasarım Yarışması” dün sonuçlandı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 12:41
"Mustafa Çelik Spor Salonu Ulusal Mimari Tasarım Yarışması" dün sonuçlandı
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“Engelsiz Yaşam Sosyal Alanı ve Mustafa Çelik Spor Salonu Ulusal Mimari Tasarım Yarışması” dün sonuçlandı. Yarışma sergisi ve kolokyum yarın saat 18.00’de Ortopedik Özürlüler Derneği’nde yer alacak. 

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit yaptığı yazılı açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Turkcell sponsorluğunda, K.T. Ortopedik Özürlüler Derneği ve K.T. Mimarlar Odası işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışmada, birincilik ödülünü alan proje ekibi Enç Z. Bodamyalızade ve Ekrem Z. Bodamyalızade oldu. 

Diğer ödül alanlar şöyle: 

İkincilik ödülünü alan proje ekibi; Güneş Planı Mimarlık Bürosu: Hasan Zafersoy, Ali Şanlısoy, Bayram Mahmut

Üçüncülük ödülünü alan proje ekibi: Burak Türsoy, Erkal Şahoğlu ve Buğu Şah”

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