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My Art ve Sanat ve Yaşam Merkezi’nin açılışı Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından yapıldı

14 Eylül 2019 Cumartesi 13:36
My Art ve Sanat ve Yaşam Merkezi’nin açılışı Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından yapıldı

Sanat galerisi olarak hizmet verecek olan, içerisinde sanat atölyesi, derslik, tiyatro ve toplantı odasının da yer aldığı sanat merkezi “My art Sanat ve Yaşam Merkezi”nin açılışı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından yapıldı.

My art Sanat ve Yaşam Merkezi’ni hayata geçiren Mustafa Çığ’ı kutlayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Öyle inanıyorum ki bu projeye verilen destek eğer sürdürülürse; Mağusa’ya önemli bir kültür merkezi kazandırılmış olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, açılıştaki konuşmasında, sanatın, ülkede yıllar boyunca çok fazla gelir getiren bir alan olmadığını, bu nedenle sanata yatırım yapmanın riski göze almak olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı “Benim gözümde sanata ve kültüre yatırım yapan insanlar ülkeye büyük yatırımı yapan kişilerdir…” dedi.

Kalkınma denen kavramın sadece ekonomik bir kavram olmadığına ve salt rakamlarla ifade edilemeyeceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, kalkınma olgusunun kültürel, sosyal ve siyasal boyutları olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

“Kültür-sanatı gelişmemiş bir toplum, kalkınmış sayılmaz. Kültür ve sanata değer vermeyen toplumların gelişmişliğinden söz etmemiz mümkün değildir. Bu anlamda, açılışını yapmakta olduğumuz bu mekanın, toplumsal gelişme yolunda önemli bir kazanım olduğunu değerlendiriyorum.”

Cumhurbaşkanı Akıncı, birçok etkinliğin yer alabileceği My art Sanat ve Yaşam Merkezi’nin sürdürülebilir bir merkez olmasını temenni ederek, merkezin yaşam bulmasında emeği geçenleri can-ı gönülden tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konuşmasını ardından,  11 sanatçının 56 eserinin yer aldığı sergiyi gezdi.
Serginin açılışının ardından, heykeltıraş Hatice Öz tarafından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı’nın bir sanat eserine dönüştürüleceği ellerinin kalıpları alındı.

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My Art Sanat Ve Yaşam MerkeziCumhurbaşkanı AkıncıHaberGündemKıbrıs
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