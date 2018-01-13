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Natia Chkheıdze'den resim sergisi

Natia Chkheıdze’in kişisel sergisi Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde açıldı..

13 Ocak 2018 Cumartesi 16:45
Natia Chkheıdze'den resim sergisi
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Girne Belediyesi Sanat Galerisi, sanatçı Natia Chkheidze’in “Palette of Imagination” adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. 

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Natia Chkheidze’in sergisinin açılışı, dün Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından gerçekleştirildi. 

Açılışta konuşan Güngördü, ülkemizde yaşayan ve çalışan Natia Chkheidze’in farklı bir meslek yapmasına rağmen sanatından kopmamış olmasını ve üretmeye devam etmesini takdir ettiğini söyledi.

Güngördü, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nin tüm dünyanın ve ülkemizin tüm sanatçılarını kucakladığına işaret ederek, galeride bir program dahilinde sergiler organize edileceğini kaydetti.  

Sergi, 25 Ocak’a kadar hafta içi 09.00-12.30, 13.00-16.00, cumartesi günleri de 10.00-15.00 saatleri arasında halka açık olacak ve ücretsiz gezilebilecek. 

1978 doğumlu Gürcistan asıllı ressam Natia Chkheidze, Girne’de yaşıyor.

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