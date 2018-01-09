Natia Chkheidze’in sergisi 12 Ocak'ta

Girne Belediyesi Sanat Galerisi, 12-25 Ocak tarihleri arasında Gürcistan asıllı ressam Natia Chkheidze’in “Palette of Imagination” adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapacak.



Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre serginin açılışı, Cuma günü saat 16.00’da Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından gerçekleştirilecek.



Beycanlar Bölgesi, Cengizhanlı Sokak’ta yer alan ve Girne Belediyesi’nin kısa süre önce restore ederek açılışını yaptığı Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilecek sergiye tüm sanatseverler davet edildi.