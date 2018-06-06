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Nazım Hikmet KTOEÖS’ün organizasyonuyla anıldı

Nazım Hikmet, ölüm yıldönümü dolayısıyla Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nın organizasyonuyla anıldı...

06 Haziran 2018 Çarşamba 12:57
Nazım Hikmet KTOEÖS’ün organizasyonuyla anıldı

Nazım Hikmet, ölüm yıldönümü dolayısıyla Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS)’ün organizasyonuyla anıldı.

KTOEÖS tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre,  “Müjdat Gezen’le Nazım Hikmet Söyleşisi, Lirik Şiir Grubu ve Burcu & Evren Karagöz’le Şiir ve Müzik Dinletisi” Lefkoşa Türk Maarif Koleji  Konferans Salonu’nda yer aldı.

Açıklamada Nazım Hikmet’in özgürlük, emek ve barış sevdalısı, siyasi düşünceleri yüzünden tutuklanıp yaşamının neredeyse yarısını hapiste ya da sürgünde geçirmiş büyük üstat olduğu da vurgulandı.

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