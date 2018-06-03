Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99171
ALTIN
193.407
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.2063
EURO
5.3613
Kozmetik ürünlerdeki alerji tehlikesine dikkat!
Kozmetik ürün alırken dikkat!
Islak saçla uyumanın zararlarını bilseydiniz...
Islak saçla uyumanın zararlarını bilseydiniz...
Tam bir mucize sakın vazgeçmeyin!
Tam bir mucizeymiş!
Gözlüklü insanlar daha mı zeki?
Gözlüklü insanlar daha mı zeki?
WhatsApp'a yaş sınırı geldi
WhatsApp'a yaş sınırı geldi

Nazım Hikmet mezarı başında anıldı

Şair Nazım Hikmet, ölümünün 55’inci yılında Rusya’nın başkenti Moskova’daki mezarı başında törenle anıldı.

03 Haziran 2018 Pazar 15:50
Nazım Hikmet mezarı başında anıldı

Novodeviçye Mezarlığı’nda yapılan anma törenine Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Türkiye’den gelen sanatçılar Zülfü Livaneli, Edip Akbayram, Genco Erkal, Sıla Gençoğlu, Nazım Hikmet’in üvey kızı Anna Stepanova, çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı katıldı.

Büyükelçi Diriöz, törende yaptığı konuşmada, Nazım Hikmet’in Türkiye ve Rusya için ortak değer olduğunu söyledi.

Nazım Hikmet’in eserlerindeki insanlığa yönelik mesajların evrensel niteliği ile kendi ülkesi dışında da yankı bulduğunu ve saygı gördüğünü belirten Diriöz, “Nazım Hikmet vatanımızdan çıkmış ve tarihe mal olmuş görkemli bir değerdir.” dedi.

Şiirlerin okunduğu ve konuşmaların yapıldığı tören sona erdikten sonra Nazım Hikmet'in mezarına karanfiller bırakıldı.

Nazım Hikmet'i anma etkinlikleri Moskova’da çeşitli programlarla devam edecek.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Ustalara Selam Olsun” konseri yarın
“Ustalara Selam Olsun” konseri yarın
Yeşil Barış Hareketi 6. Kısa Film Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buluyor
Yeşil Barış Hareketi 6. Kısa Film Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buluyor
“Benim Güzel Burnum” adlı oyun izleyicilere sunuldu
“Benim Güzel Burnum” adlı oyun izleyicilere sunuldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim