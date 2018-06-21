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Nazım'ın eşyaları çöpten müzayedeye

Nazım Hikmet'in, kağıt toplayıcıları tarafından çöpte bulunan cezaevinde yaptığı özel eşyaları, Ata Müzayede tarafından online olarak satışa çıkarıldı.

21 Haziran 2018 Perşembe 16:41
Nazım'ın eşyaları çöpten müzayedeye

Nazım Hikmet'in hapishane döneminde de sık sık mektuplaştığı yakın arkadaşı Kemal Sülker, uzun yıllar gözü gibi baktığı Nazım koleksiyonunun bir bölümünü, İstanbul'daki özel bir koleje bağışladı. 

Kolejin kütüphanesinde yıllar sonra yapılan tasnif sonrası Nazım'ın koleksiyonunun bir bölümü SEKA'ya, bazıları koleksiyonerlere, bir bölümü ise çöpe gitti. 

Kağıt toplayıcıları tarafından çöpte bulunan Nazım Hikmet'in özel eşyalarının yer aldığı koleksiyon, Ata Müzayede tarafından online müzayedede satışa çıkarıldı. 

Satılacak eserler arasında Nazım Hikmet'in kendi el yazısıyla yazdığı "Nikbinlik" şiiri, eşi Piraye'ye notlar yazdığı ipek mendil, el işi kolye, ahşap oymalı dikiş kutusu, kendi dokuduğu ipek kumaş, kravatı, "Talihsiz Yusuf" adlı tablosu ve telden yaptığı imzası yer alıyor.

Müzayedede ayrıca Atatürk'ün naaşının Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e naklinin fotoğrafı, Atatürk'ün yeni Türk harfleri konusunda verilen konferansı dinlerken çekilen fotoğrafı, Süleyman Demirel'in fötr şapkası, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ilk basım ve ıslak imzalı "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" kitabı, Ali Fuat Cebesoy'a verilen demir haç nişan beratı, altın Osmanlı tuğra işçilikli kolye, Fikret Mualla'nın 1937 yılına ait çini mürekkebi tablosu, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı 1. Kupası'nın da bulunduğu 150 parçalık koleksiyon da satışa sunuldu. 

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MÜZAYEDE 23 HAZİRAN'DA SON BULACAK

Ata Müzayede Yetkilisi Hande Ketenci, AA muhabire yaptığı açıklamada, koleksiyonun en önemli objelerinin Nazım Hikmet arşivi olduğunu söyledi.

Kemal Sülker arşivinin yıllar içinde el değiştirerek son olarak kağıt toplayıcılarından kendilerine ulaştığını anlatan Ketenci, bu koleksiyon içinde ön plana çıkan parçanın Nazım Hikmet'in kaleme aldığı "Nikbinlik" şiiri olduğunu belirtti.

Ketenci, Süleyman Demirel'in ıslak imzalı ünlü fötr şapkasının da koleksiyonun nadir parçalarından biri olduğunu aktardı. 

"www.atamuzayede.com" üzerinden 14 Haziran'da başlattıkları online müzayedenin 23 Haziran'da saat 23.00'te son bulacağını ifade eden Ketenci, Nazım Hikmet'in bu önemli koleksiyonuna sahip olmak isteyenlerin hızlı davranması gerektiğini dile getirdi.

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