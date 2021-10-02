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Netflix’in en çok izlenen dizi ve filmleri

Genelde programların izlenme istatistikleriyle ilgili veri paylaşmayan Netflix, ilk kez platformun en çok izlenen dizi ve filmlerini açıkladı.

02 Ekim 2021 Cumartesi 17:45
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Netflix’in en çok izlenen dizi ve filmleri
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Netflix eski CEO ve baş içerik sorumluları Reed Hastings ve Ted Sarandos Netflix'in en başarılı yapımları ile ilgili verileri paylaştı. Code Conference’ta açıklamalar yapan Netflix eski CEO’su ve Baş İçerik Sorumlusu Ted Sarandos, Netflix’in en çok izlenen dizi ve filmlerini açıkladı.

Code Conference’ta yapılan açıklamalara göre Netflix’in en çok izlenen dizisi Bridgerton, bugüne kadar 82 milyon hesaptan “en az iki dakika boyunca” izlendi.

İşte en çok izlenen Netflix dizileri;

1- Bridgerton 1.Sezon (82 milyon)
2- Lupin 1.Sezon (76 milyon)
3- The Witcher 1.Sezon (76 milyon)
4- Sex/Life (67 milyon)
5- Stranger Things 3. Sezon (67 milyon)
6- Money Heist Part 4. Sezon (65 milyon)
7- Tiger King 1.Sezon (64 milyon)
8- The Queen's Gambit (62 milyon)
9- Sweet Tooth 1. Sezon (60 milyon)
10- Emily in Paris 1.Sezon (58 milyon)

Ancak tüm bu sayılara rağmen, Sarandos, 10 gün önce çıkış yapan İve bir Kore dizisi olan Squid Game’in şimdiye kadarki en çok izlenen program olabileceğini ve birçok ülkede şimdiden bir numara olduğunu ifade etti. Netflix, bu yıl Güney Kore’deki içeriğe 500 milyon dolar harcamayı taahhüt etmişti.

Filmlere geçecek olursak, Netflix’in en çok izlenen yapımları şöyle;

1- Extraction (99 milyon)
2- Bird Box (89 milyon)
3- Spenser Confidential (85 milyon)
4- 6 Underground (83 milyon)
5- Murder Mystery (83 milyon)
6- The Old Guard (78 milyon)
7- Enola Holmes (77 milyon)
8- Project Power (75 milyon)
9- Army of the Dead (75 milyon)
10- Fatherhood (74 milyon)

Listeye, Chris Hemsworth, Sandra Bullock, Mark Wahlberg, Ryan Reynolds, Adam Sandler, Jennifer Aniston, Charlize Theron, Henry Cavill, Jamie Foxx, Kevin Hart gibi isimler hakim.

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