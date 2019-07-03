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 “Nicosia Beyond Barriers: Voices from a Divided City”' kitap tanıtımı 5 Temmuz'da

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:14
 “Nicosia Beyond Barriers: Voices from a Divided City”' kitap tanıtımı 5 Temmuz'da

 “Nicosia Beyond Barriers: Voices from a Divided City” kitap tanıtımı 5 Temmuz Cuma günü gerçekleştiriliyor.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) İletişim Fakültesi Öğretim Üyelerinden Dr. Alev Adil’in editörleri arasında yer aldığı ve bir yazısıyla katkıda bulunduğu, Londra’da yayınlanan “Nicosia Beyond Barriers: Voices from a Divided City” isimli antoloji kitabı, Rüstem Kitabevi’nde saat 19.30’da yapılacak resepsiyonla tanıtılacak. 

Arkın Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, Nicosia Beyond Barriers: Voices from a Divided City, Lefkoşa üzerine çağdaş bir dille yazılmış ilk antoloji olma özelliğine sahip.

İngiliz Milletler Topluluğu, Yazarlar Fonu'nun desteğiyle önde gelen bağımsız bir İngiliz yayıncı olan Saqi tarafından yayını yapıldı. “Lefkoşa aşığı Kıbrıslı kadınlar olarak”, Alev Adil, Aydın Mehmet Ali, Bahriye Kemal ve Maria Petrides, antolojinin düzenlemesini tamamladı.

Antoloji, tecrübelerle donanmış ve sınırları aşan fikir ve öngörülere sahip, Kıbrıs’tan ve dünyadan 49 kişinin katkı koyduğu, bölünmüş Lefkoşa’nın sokaklarına izler bırakacak bir çalışma olma özelliğine sahip.

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Anahtar Kelimeler:
KitapHaberKıbrısTanıtım
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