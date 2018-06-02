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“Nokta ve Çizgi” sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Arabahmet bölgesinde bulunan TaşEV/365ArtGallery’de açılan sergi 30 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.

02 Haziran 2018 Cumartesi 17:19
“Nokta ve Çizgi” sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanlaryla lisansüstü öğrencilerinin hazırladığı “Nokta ve Çizgi’ temalı sergi dün akşam Lefkoşa’da açıldı.

Arabahmet bölgesinde bulunan TaşEV/365ArtGallery’de açılan sergi 30 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek. Sergi, pazar günleri hariç her gün 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekleyecek

TaşEV Direktörü Özge Özbek Eminoğlu’nun verdiği bilgiye göre, serginin açılışı Başbakan Tufan Erhürman, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi, Türk ve Rum sanatçılar ve sanatseverin katılımıyla gerçekleşti.

Eminoğlu, açılıştaki konuşmasında, kültürel mirasın gelecek nesillere taşınması için her bireyin üzerine düşen görevler olduğunu belirterek, TaşEV’in 13 Mayıs 2017’den beri butik otel, restoran ve sanat galerisi olarak hizmet verdiğini, binanın 1931’de inşa edilmiş bir Osmanlı konağı olduğunu söyledi.

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