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“Nor &Betmez” oyunuyla turne

Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu “Nor &Betmez” oyunuyla Ekim ayında turneye çıkacak.

25 Eylül 2017 Pazartesi 15:43
“Nor &Betmez” oyunuyla turne

Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu “Nor &Betmez” oyunuyla Ekim ayında turneye çıkacak.

Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Tiyatro Sanatçısı İzel Seylani’nin yazıp yönettiği “Nor &Betmez” oyunun turne programı konusunda yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, oyun 2 Ekim’de Sütlüce Güneş Spor Kulübü’nde; 6 Ekim’de Lefke Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde; 13 Ekim’de Yenierenköy Erdoğan Hoşsöz Kültür Sarayı’nda ve 19 Ekim’de Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Salonu’nda seyirciyle buluşacak.

Tüm oyunlar saat 20.30’da başlayacak.

1955-60 yılları arasında Kıbrıs’ta yaşanan kuraklık nedeniyle Mesarya halkının yaşadığı geçim sıkıntısını anlatan oyun, gelenek, göreneklerin, toplumsal dayanışmanın, kavuşmak isteyen iki aşık gencin etrafında şekilleniyor.

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