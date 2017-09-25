“Nor &Betmez” oyunuyla turne

Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu “Nor &Betmez” oyunuyla Ekim ayında turneye çıkacak.

Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Tiyatro Sanatçısı İzel Seylani’nin yazıp yönettiği “Nor &Betmez” oyunun turne programı konusunda yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, oyun 2 Ekim’de Sütlüce Güneş Spor Kulübü’nde; 6 Ekim’de Lefke Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde; 13 Ekim’de Yenierenköy Erdoğan Hoşsöz Kültür Sarayı’nda ve 19 Ekim’de Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Salonu’nda seyirciyle buluşacak.

Tüm oyunlar saat 20.30’da başlayacak.

1955-60 yılları arasında Kıbrıs’ta yaşanan kuraklık nedeniyle Mesarya halkının yaşadığı geçim sıkıntısını anlatan oyun, gelenek, göreneklerin, toplumsal dayanışmanın, kavuşmak isteyen iki aşık gencin etrafında şekilleniyor.