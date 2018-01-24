Oscar adayları açıklandı

Bu yıl 90'ıncı kez sahiplerini bulacak Akademi Ödülleri (Oscar) için "The Shape of Water" adlı yapıt, en iyi film, en iyi kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi yönetmen kategorilerinin de aralarında bulunduğu toplam 13 dalda aday gösterildi.

Meksikalı Guillermo del Toro'nun yönettiği "The Shape of Water", Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre'de en iyi yönetmen ve en iyi müzik ödüllerini kazanmıştı.

Bu seneki Akademi Ödülleri için "Dunkirk" 8 dalda ve "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" de 7 dalda aday gösterildi.

En iyi film dalında aday gösterilen yapıtlar arasında, "Call Me By Your Name", "Darkest Hour", "Dunkirk", "Get Out", "Lady Bird", "Phantom Thread", "The Post", "The Shape of Water", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" bulunuyor.

Bazı önemli adaylar

ABD'li komedyen Jimmy Kimmel'ın sunacağı ve 4 Mart'ta Los Angeles'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak ödüller için bazı önemli adaylar şöyle:

En iyi erkek oyuncu adayları: Timothée Chalamet (Call Me by Your Name), Daniel Day-Lewis (Phantom Thread), Daniel Kaluuya (Get Out), Gary Oldman (Darkest Hour), Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.)

En iyi kadın oyuncu adayları: Sally Hawkins (The Shape of Water), Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Margot Robbie (I, Tonya), Saoirse Ronan (Lady Bird), Meryl Streep (The Post)

En iyi yardımcı erkek oyuncu adayları: Willem Dafoe (The Florida Project), Woody Harrelson (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Richard Jenkins (The Shape of Water), Christopher Plummer (All The Money In The World), Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

En iyi yardımcı kadın oyuncu adayları: Mary J. Blige (Mudbound), Allison Janney (I, Tonya), Lesley Manville (Phantom Thread), Laurie Metcalf (Lady Bird), Octavia Spencer (The Shape Of Water)

En iyi yönetmen adayları: Christopher Nolan (Dunkirk), Jordan Peele (Get Out), Greta Gerwig (Lady Bird), Paul Thomas Anderson (Phantom Thread), Guillermo del Toro (The Shape Of Water)