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Ötüken Kadın Eğitim Enstitüsü yılsonu sergisi yapıldı

serginin açılışına İskele Belediye Başkanı ve UBP Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu’nun yanı sıra meclis üyeleri, Ötüken Muhtarı Turgut Özyöre ve çok sayıda vatandaş katıldı.

05 Haziran 2018 Salı 15:42
Ötüken Kadın Eğitim Enstitüsü yılsonu sergisi yapıldı

Ötüken Kadın Eğitim Enstitüsü’nün yılsonu sergisi yapıldı. 

Ulusal Birlik Partisi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, serginin açılışına İskele Belediye Başkanı ve UBP Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu’nun yanı sıra meclis üyeleri, Ötüken Muhtarı Turgut Özyöre ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Zeynep Horasan Arat eğitmenliğindeki Ötüken Kadın Eğitim Enstitüsü’ndeki kadınlar tarafından yapılan hepsi el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı yılsonu sergisinde, maddi ve manevi desteğinden ötürü İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür plaketi taktim edildi. 

SADIKOĞLU: “KADIN ELİNİN DEĞDİĞİ HER ŞEY KIYMETLİ VE ÖZEL”

Kadınların el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı sergiyi gezen ve ardından kadınlarla sohbet eden Sadıkoğlu, 4 yıl boyunca kadın kurslarıyla her türlü işbirliğini yaptıklarını belirterek, maddi ve manevi her türlü desteği verdikleri Köy Kadın Kurslarını önemsediklerini ve değer verdiklerini söyledi.

Her bir kadının el emeği göz nuru eserlerinin görülmeye değer olduğunu vurgulayan Sadıkoğlu, Ötüken Kadın Eğitim Enstitüsü’nün yılsonu sergisinde, kadın elinin değdiği her şeyin kıymetli ve özel olduğunu gördüğünü kaydetti. 
Yeni dönemde de kadınlarla çok güzel işlere imza atacaklarına inanç belirten Sadıkoğlu, sorumlu öğretmen ve tüm kadınları kutladı. 

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