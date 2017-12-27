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Öykü ve Şiir yarışması düzenleniyor

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17 – 32 yaş arası KKTC yurttaşı genç yazarlara yönelik “Öykü ve Şiir Yazma Yarışması” düzenleniyor.

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:29
Öykü ve Şiir yarışması düzenleniyor
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Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu’nun (KIBATEK) 20. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle, İskele Kültür Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen Uluslararası Şiir Şöleni’nin 20. yılında, KIBATEK Vakfı , İskele Belediyesi  ve Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Derneği (KITED) tarafından, 17 – 32 yaş arası KKTC yurttaşı genç yazarlara yönelik “Öykü ve Şiir Yazma Yarışması” düzenleniyor.

KIBATEK’ten yapılan açıklamaya göre, yarışmaya 15 Şubat’a kadar başvuru yapılabilecek. Yarışmalarla ilgili daha fazla bilgi “m.facebook.com/siiroykuyarismasi/” adresinden alınabilecek, konuyla ilgili sorular ise kibatekvakfi@gmail.com adresine yöneltilebilecek.

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