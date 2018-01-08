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Özkul “Hababam güm güm güm” sloganıyla uğurlandı

Yeşilçam’ın ulu çınarı Münir Özkul’un cenazesi, Bakırköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Özkul’u mahşeri kalabalık “Hababam güm güm” sloganıyla uğurladı

08 Ocak 2018 Pazartesi 13:30
Özkul “Hababam güm güm güm” sloganıyla uğurlandı
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Yeşilçam’ın ulu çınarı Münir Özkul’un cenazesi, Bakırköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Özkul’u mahşeri kalabalık “Hababam güm güm” sloganıyla uğurladı.

93 yaşında hayata veda eden Türk sinemasının duayen isimlerinden Münir Özkul için dün Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi. Törene Münir Özkul’un ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Törenin ardından naaşı Teşvikiye Camii’ne getirilen Özkul uğurlandı.

Uzun kuyruklar oluştu

Münir Özkul’un naaşı Teşvikiye Camii’nde kılınacak namaz için getirildi. Halk cenazeye katılabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Cami avlusu doldu taştı.

“Hababam güm güm güm”

Büyük Usta’nın Türk bayrağına sarılı naaşı alkışlar eşliğinde uğurlandı. Cenaze aracı kalabalıktan yavaş yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Cenazede tam anlamıyla insan seli vardı. Halk “Hababam güm güm güm” diye bağırdı.

Törene başbakan da katıldı

Münir Özkul’un Teşvikiye’de yapılan cenaze törenine Türkiye Başbakanı Binali Yıldıırım da katıldı.

Bakırköy Mezarlığı’na defnedildi

5 Ocak Cuma günü hayata gözlerini yuman Münir Özkul için ilk tören Muhsin Ertuğrul sahnesinde gerçekleşti. Daha sonra Nişantaşı’nda Teşvikiye Camii’ne getirilen Özkul, dün Bakırköy Mezarlığı’na defnedildi.

Hamdi Alkan: çok üzgünüm

Cami avlusuna gazetecilere konuşan sanatçı Hamdi Alkan, “Beraber çalışmıştık, çok üzgünüm. Kitapları karıştırırken “Oğlum Hamdi Alkan’a diye Münir Özkul Tiyatrosu kitabı imzalamıştı. Oyunun da adı ‘Bana çiçek yollama’. Buradaki sevgi, güzellik, ona her şeyi yolladı. Çok yalnız kalıyoruz. Mekanı cennet olsun” dedi.

“Çok sevdiğimiz büyüğümüz, ustamız”

Sanatçı Demet Akbağ da “Çok sevdiğimiz büyüğümüz, ustamız. Hem iyi bir oyuncu hem herkesin sevdiği biriydi. Ben kendisiyle iki oyun oynama şansını bulabildim. İki yıl üst üste aynı sahneyi paylaştık. O yüzden kendimi sadece böyle avutabiliyorum” diye konuştu.

“Büyük bir ustamızı kaybettik”

Oyuncu Salih Kalyon ise “Münir ağabey hepimizin hocası. Türk sinemasının, tiyatrosunun ustası. Biz onları görerek, oyuncu olmaya, tiyatrocu olmaya karar verdik. Büyük bir ustamızı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

“Çocukluğumuz hep onunla geçti”

Tiyatrocu Süheyl Uygur, “Son görevimizi yapmaya geldik. Ustayı kaybettik. Baba dostuydu. Çocukluğumuz hep onunla geçti. Çok güzel hatıralarımız var” dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Münir Özkul’un cenazesi, “Mahmut Hoca” ve “Yaşar Usta” sloganlarıyla defnedilmek üzere Bakırköy Mezarlığı’na getirildi. Burada Özkul’un cenazesini Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve çok sayıda vatandaş alkışlarla karşıladı. Türk bayrağına sarılı tabutu, karanfillerle süslendi. Duayen sanatçının cenazesi dualarla defnedildi.

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Son Güncelleme: 08.01.2018 15:13
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