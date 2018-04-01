Öztan Özatay 10. Uluslararası Fotoğraf Yarışması sergisi açılıyor

Öztan Özatay 10. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin ödül töreni ve sergi açılışı salı günü yapılacak.

Yarışma organizatörü Buket Özatay’dan alınan bilgiye göre, saat 19.00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak açılışı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı gerçekleştirecek.

Sergi 14 Nisan Pazar gününe kadar açık kalacak ve hafta içi mesai saatlerinde, Cumartesi günleri de 08.30–13.00 saatleri arasında izlenebilecek.

ÖDÜLLER

Yarışmada, Serbest Renkli Kategori ’de, Öztan Özatay Başarı Ödülü Nikon D5600 18-55 Lens profesyonel fotoğraf makinesini Mehmet Gökyiğit; McVıtıe’s Özel Ödülü (Atakom Ltd. Sponsorluğunda) 2 bin TL’yi Kenan Hürdeniz; Kemal Saraçoğlu Özel Ödülü Bin 500 TL’yi Emel Sefer; Öztan Özatay Özel Ödülü Altın madalyayı Mehmet Aslan; Öztan Özatay Özel Ödülü Gümüş madalyayı Tufan Bilir; Öztan Özatay Özel Ödülü Bronz madalyayı da Erdal Baykara aldı.

Serbest Siyah Beyaz Kategori ‘de, Denktaş Vakfı Başarı Ödülü 2 bin 500 TL’yi Bekir Yeşiltaş; Türkiye İş Bankası Özel ödülü bin 500 TL’yi Şadiye Yaralı; Öztan Özatay Özel ödülü Altın madalyayı Şadiye Yaralı, Öztan Özatay Özel ödülü Gümüş madalyayı Rajdeep Biswas, Öztan Özatay Özel ödülü Bronz madalyayı Sema Demirkol aldı.

Doğa Kategorisi’nde ise, Öztan Özatay Başarı Ödülü Canon EOS 1300D 18-55 Lens profesyonel fotoğraf Makinesini Süleyman Kaplan; Türkiye İş Bankası Özel ödülü Bin TL’yi Hasan Bağlar; Arkın Group (Arkın Palm Beach Hotel 2 gece 2 kişi konaklama) Özel ödülünü Başar Taşlı; Öztan Özatay Özel Ödülü Altın madalyayı Ertaç Cüneyt; Öztan Özatay Özel ödülü Gümüş madalyayı Ertaç Cüneyt; Öztan Özatay Özel Ödülü Bronz madalyayı Tanfer Aktunç aldı.

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Özel Ödülü (Acapulco Hotel Girne 3 Gece 2 kişi Konaklama) Kahraman Bekçili; En fazla sergileme alan Fotoğrafçı Ödülü Mar Construction Ltd. Bin TL’yi Kenan Hürdeniz; En fazla sergileme alan Kıbrıslı Fotoğrafçı Ödülü Arkın Colony Hotel Girne 2 Gece 2 kişi Konaklama Kenan Hürdeniz, Özatay Fotoğrafçılık Özel Ödülü Altın Madalya’yı İnançTekgüç, Jüri Özel Ödülü Atın Madalya’yı Süleyman Kaplan aldı.