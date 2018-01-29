Öztan Özatay 10. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi jürisi açıklandı

Kıbrıs Türk fotoğrafçılığının gelişmesinde emeği geçen eski gazetecilerden ve fotoğrafçılardan işadamı

Öztan Özatay anısına düzenlenen 10. Öztan Özatay Fotoğraf Yarışması Sergisi jürisi belirlendi.

Yarışma organizatörü Buket Özatay’ın yaptığı açıklamaya göre uluslararası katılımın da olduğu yarışmada üç farklı kategoride yarışacak eserleri değerlendirecek jüri; Türkiye’den Fotoğraf Sanatçıları Cihan Karaca EFIAP/p, GPU CR4, GPU VIP5 ve Prof. Dr. Kazım Çapacı, Kıbrıs’tan Fotoğraf Sanatçısı Veli Kaymaklılı olarak açıklandı.

Üç farklı kategoride yarışılacak

Yarışmaya katılmak isteyen 15 yaşını doldurmuş fotoğraf tutkunlarının üç farklı kategoride en az üç en fazla sekiz fotoğraf gönderebileceği yarışmada renkli konu serbest, siyah beyaz konu serbest ve doğa (renkli veya siyah beyaz) olduğu bildirildi.

Özel ödüller verilecek

Öztan Özatay’ın anısına Özatay Fotoğrafçılık tarafından düzenlenen uluslararası katılımlı fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere profesyonel fotoğraf makineleri ve para ödülleri de verilecek.

Sergileme alanlara katılımcı belgesi verilecektir ve bu eserlerden sergi kataloğu basılacaktır.

Serbest Renkli Kategori’de

ÖZTAN ÖZATAY Başarı Ödülü Nikon D560018-55 profesyonel fotoğraf makinesi, MC VITIE’s Özel Ödülü 2,000TL, (Atakom Ltd. Sponsorluğunda), KEMAL SARAÇOĞLU Özel Ödülü 1,500 TL, ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Altın Madalya, ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Gümüş Madalya, ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Bronz Madalya

Serbest Siyah Beyaz Kategori’de

DENKTAŞ VAKFI Başarı Ödülü 2,500TL, Türkiye İŞ BANKASI Özel Ödülü 1,500 TL, ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Altın Madalya, ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Gümüş Madalya, ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Bronz Madalya

Doğa Kategorisi’nde

ÖZTAN ÖZATAY Başarı Ödülü Canon EOS 1300D 18-55 profesyonel fotoğraf Makinesi, Türkiye İŞ BANKASI Özel Ödülü 1,000 TL, ARKIN GROUP Özel Ödülü Arkın Palm Beach Hotel 2 gece 2 kişi konaklama, ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Altın Madalya, ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Gümüş Madalya, ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Bronz Madalya

10. Yıla Özel Ödül TANGÜL ÇAĞINER Çocuklara Yardım Vakfı Özel Ödülü ACAPULCO Hotel Girne 3 Gece 2 kişi Konaklama, En fazla sergileme alan Fotoğrafçı Ödülü MAR Construction Ltd. 1,000 TL

En fazla sergileme alan Kıbrıslı Fotoğrafçı Ödülü ARKIN COLONY Hotel Girne 2 Gece 2 kişi Konaklama,

ÖZATAY FOTOĞRAFÇILIK Özel Ödülü Altın Madalya, JÜRİ Özel Ödülü Atın Madalya

Kemal Saraçoğlu Vakıf’ına maddi katkı

Öztan Özatay Fotoğraf Yarışması son yedi yıldır sadece Öztan Özatay adını yaşatmak ve fotoğraf sanatına katkı koymakla kalmayıp Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na da maddi katkı sağlayarak bir sosyal sorumluluk projesine de imza atmaktadır

Bu kapsamda her katılımcı Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı makbuzu karşılığı 20TL ödeyerek bu yarışmaya katılabilecektir. Bağışlar fotoğrafların teslimatı esnasında Özatay Fotoğrafçılık şubelerinde yapılacaktır.

Ayrıca sergide satılan her fotoğrafın bedelinin %50’si eserin sahibi fotoğrafçıya, %50’si ise Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakıf’ına verilecektir

Son katılım tarihi 12 Şubat 2018

Yarışmaya katılacak olan eserlerin 12 Şubat 2018 tarihine kadar elden veya e-mail yoluyla teslim edilmesi gerekiyor. Eserlerin dijital ortamda CD’de kayıtlı olarak teslim edileceği yarışmada tüm kategoriler için fotoğrafçılar tek katılım ücreti 65TL ödeyerek yarışmaya katılacak. Sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların baskısı organizasyon tarafından yapılacaktır.

Öztan Özatay 10. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi için oluşturulan jüri tarafından beğenilen eserler 3-14 Nisan 2018 tarihleri arasında Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik ile sanatseverlerle buluşturulacak. Başvuru ve Bilgi E-mail: oztanozatay@gmail.com, Tel: 0392 22 38969 Facebook: Öztan Özatay Fotoğraf Yarışması.