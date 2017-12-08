"Öztan Özatay 10’uncu Fotoğraf Yarışması"na başvuru kabulüne başlandı

Kıbrıs Türk fotoğrafçılığının gelişmesinde emeği geçen eski gazetecilerden ve fotoğrafçılardan işadamı Öztan Özatay, ölümünün dokuzuncu yıldönümünde gelenekselleşen fotoğraf yarışmasıyla anılıyor.

“Öztan Özatay 10’uncu Fotoğraf Yarışması” organizatörü Buket Özatay’ın yaptığı açıklamaya göre, yarışmaya başvuru kabulü 12 Şubat’a kadar devam edecek.

Öztan Özatay’ın anısına Özatay Fotoğrafçılık tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere profesyonel fotoğraf makineleri ve para ödülleri verilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler 3 farklı kategoride en az 3, en fazla 8 fotoğraf gönderebilecek. Yarışma, Renkli Serbest Kategori, Siyah Beyaz Serbest Kategori ve Doğa Kategorisi (renkli veya siyah beyaz) olmak üzere 3 kategoride yapılacak.

ÖDÜLLER

Yarışmanın kategorilerine göre verilecek ödüller ise şu şekilde sıralandı:

“Serbest Renkli Kategori’de Öztan Özatay Başarı Ödülü Nikon D5600 (18-55 Lens ile), MC VITIE’s Özel Ödülü 2 bin TL, Kemal Saraçoğlu Özel Ödülü bin 500 TL, Öztan Özatay Özel Ödülü Altın Madalya, Öztan Özatay Özel Ödülü Gümüş Madalya, Öztan Özatay Özel Ödülü Bronz Madalya.

Serbest Siyah Beyaz Kategori’de Denktaş Vakfı Başarı Ödülü 2 bin 500 TL, Türkiye İş Bankası Özel Ödülü bin 500 TL, Öztan Özatay Özel Ödülü Altın Madalya, Öztan Özatay Özel Ödülü Gümüş Madalya, Öztan Özatay Özel Ödülü Bronz Madalya.

Doğa Kategorisi’nde Öztan Özatay Başarı Ödülü Canon EOS 1300D (18-55 Lens ile),Türkiye İş Bankası Özel Ödülü bin TL, Öztan Özatay Özel Ödülü Altın Madalya, Öztan Özatay Özel Ödülü Gümüş Madalya, Öztan Özatay Özel Ödülü Bronz Madalya.

10. Yıla Özel Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Özel Ödülü, 3 Gece 2 kişi Acapulco Hotel Konaklama. En Fazla Sergileme alan Fotoğrafçı Ödülü bin TL (Mar Construction Ltd. Sponsorluğunda). Özatay Fotoğrafçılık Özel Ödülü Altın Madalya . Jüri Özel Ödülü Altın Madalya”

KANSERLE SAVAŞ VAKFI’NA BAĞIŞ

Eserlerin dijital ortamda CD’de kayıtlı olarak teslim edileceği yarışmada tüm kategoriler için fotoğrafçılar tek katılım ücreti 65 TL ödeyerek yarışmaya katılacak. Katılımcıların ayrıca, son altı yıldır olduğu gibi, makbuz karşılığında Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na 20 TL bağışlaması gerekiyor.

Sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar organizasyon tarafından basılacak. Ayrıca sergide satılan her fotoğrafın bedelinin yüzde 50’si eserin sahibi fotoğrafçıya, diğer yüzde 50’si ise Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na verilecek.

Öztan Özatay 10. Fotoğraf Yarışması ve Sergisi için oluşturulan jüri tarafından seçilen eserler 3-14 Nisan tarihleri arasında Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte sanatseverlerle buluşturulacak.

Yarışmaya katılacak fotoğrafların en geç 12 Şubat tarihine kadar Özatay Fotoğrafçılığın Kermiya veya Girne Caddesi’ndeki mağazalarına teslim edilmesi gerekiyor.

Daha fazla bilgi, “Hacı Ali Apt. Öğretmenler Caddesi, Kermiya-Lefkoşa” adresindeki Özatay Fotoğrafçılık'tan ya da +90 392 223 8969 numaralı telefon, www.facebook.com /ÖZTAN ÖZATAY Fotoğraf Yarışması-Photo Competition sayfası ve oztanozatay@gmail.com email aracılığıyla elde edilebilir.