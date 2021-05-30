Panagia Kyras Konservasyon Projesi’yle ilgili saha çalışmalarına başlandı

ARUCAD Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lâtife Sümmerer’in İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından desteklenen Karpaz-Sazlıköy/Livadya’da konumlanan Panagia Kyras Konservasyon Projesi için fon sağlandığı ve saha çalışmalarına başlandığı açıklandı.

ARUCAD tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Proje Sümmerer’in başkanlığında yürütülecek.

Açıklamada, ARUCAD öğretim üyesi Prof. Dr. Marko Kiessel’in ise bugünlerde Eski Eserler ve Müzeler Dairesi desteğiyle yine Dipkarpaz’da yer alan “Aphendrika Araştırma Projesi”ni yürüttüğü anımsatıldı.

Açıklamada, “2021-2022 Akademik Yılında eğitime başlayacak ARUCAD Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, iki önemli proje ile Kıbrıs’ın geçmişi ve geleceği için saha çalışmalarına başlayarak öğrencilerine daha ilk yıldan uygulama olanağı sağlamaya hazır hale geldi” ifadeleri yer aldı.