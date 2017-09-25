Paşaköy ile Vadili Gençlik Merkezi Toplulukları, KKTC'yi temsil etti

Başbakanlık Gençlik Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Paşaköy ile Vadili Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu ekipleri, Makedonya ve Bursa’da gerçekleştirilen uluslararası festivallerde KKTC’yi temsil etti.

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, konuyla ilgili yazılı açıklamasında Paşaköy Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu’nun “Makedonya International Folklore Festivali”, Vadili Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu’nun ise Bursa’da 12. Uluslararası NAKEM Balkan Festivali’nde sahne aldığını belirtti.

Eroğlu, KKTC’yi en iyi şekilde temsil eden gençleri tebrik ederek, çok iyi birer örnek olduklarını vurguladı. Yurtdışı festivallerinin gençler üzerinde olumlu katkılar sağladığını belirten Eroğlu, kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak, vizyonlarını genişlettiğini kaydetti.

Gençlerin, festival programı çerçevesinde zaman buldukça bulundukları ülkenin tarihi ve kültürel yerlerini gezerek tanıma fırsatı bulduklarını da kaydeden Eroğlu, ülkenin yaşayış tarzından işleyişine, kültürüne birçok öğeyi öğrendiklerini vurguladı.

Eroğlu, gençlerin, yeni arkadaşlar kazanmaktan farklı kültür ve yaşayış tarzlarına kadar birçok konuda fikir edindiğini belirtti. Eroğlu, içinde bulunduğumuz tanınmamışlık sorunu karşısında da, uluslararası platformlarda ülkemizi tanıtma şansının yakalandığını söyledi.

Eroğlu, daire olarak amaçlarının özgüvenli, sosyal, kültürüne sahip çıkan ve birbirini seven gençler yetiştirmek olduğunu kaydederek, böylesi festivallerin söz konusu öğeleri de ön plana çıkardığını belirtti.

Gençleri bu tür etkinliklere yönlendiren ailelere de teşekkür eden Eroğlu, eğitmen ve müzisyenleri de başarılarından dolayı kutladı.