Opera Sanatçısı ve Yarışma Koordinatörü İlhan Cinpir, Prof. CavanşirGuliyev, Prof. AleksandrMekayev, Doç. Ülviye Güler ve Piyanist Cem Babacan'dan oluşan beş kişilik jüri, genç piyanistleri ve hocaları Rauf Kasimov'u tebrik ederek yarışmaya katılan üç yarışmacının da ödül kazanmalarının büyük başarı olduğunu belirtti.
Dün gece yapılan ödül töreni, Pelin Ece Acar’ın ve birincilik alan diğer piyanistlerin kapanış konseriyle son buldu.
Pelin Ece Acar'a uluslararası yarışmada birincilik ödülü
İzmir'de düzenlenen IV. Uluslararası Mozart Akademi Piyano Yarışması’nda, Piyanist Rauf Kasimov'un öğrencileri Pelin Ece Acar 15-19 yaş grubunda birinci, 9-11 yaş grubunda Can Sakkaoğluikinci ve İrem Bilen de üçüncü oldu.
Opera Sanatçısı ve Yarışma Koordinatörü İlhan Cinpir, Prof. CavanşirGuliyev, Prof. AleksandrMekayev, Doç. Ülviye Güler ve Piyanist Cem Babacan'dan oluşan beş kişilik jüri, genç piyanistleri ve hocaları Rauf Kasimov'u tebrik ederek yarışmaya katılan üç yarışmacının da ödül kazanmalarının büyük başarı olduğunu belirtti.