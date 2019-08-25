Pulya Festivali, Haluk Levent konseriyle sona eriyor

11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali bu akşam Haluk Levent konseriyle sona erecek.

Haluk Levent konseri 22.00’da başlayacak ve ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Festival kapsamında dün de büyükler plaj futbolu, çocuklar plaj tenisi oynandı.

Dün akşam ise “Çocuk Etkinlikleri Gecesi” gerçekletşirildi. Etkinlik saat 21.00’de Yeni Boğaziçi Festival Alanı Amfi Tiyatro’da yer aldı.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, festival kapsamında Karadenizliler Gecesi de yapıldI.

Bakanların, milletvekili ve diğer yetkililerin de katıldığı gecede Neşet Aydın sahne aldı, Türkiye’den konuk sanatçı Turan Şahin konser verdi, sanatçılara plaket de takdim edildi.

Gecede ayrıca Muratağa – Atlılar – Sandallılar Şehitleri Masterler Futbol Anı Turnuvası’nın ödülleri verildi.

Anı turnuvasında şampiyonluğu Yeniboğaziçi Masterleri alırken ikinciliği Yıldırım Masterleri üçüncülüğü Akova Masterleri ve dördüncülüğü Maraş Masterleri aldı.

10 günlük festivalin açılışı 16 Ağustos’ta yapılmıştı.