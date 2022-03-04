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"Pygmalion bir demokrasi müzikali” prömiyeri, bugün yapılıyor

Girne Belediyesi ve Çatalköy Belediyesi’nin destekleri ile sahnelenen “Pygmalion bir demokrasi müzikali” prömiyeri, bugün yapılıyor. 

04 Mart 2022 Cuma 13:20
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"Pygmalion bir demokrasi müzikali” prömiyeri, bugün yapılıyor
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Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezi’nde, Beşparmaklar Tiyatro Günleri programı dahilinde yapılacak prömiyerin ardından oyun 5-6-7 Mart tarihlerinde Çatalköy’de sahnelenecek.
“Pygmalion bir demokrasi müzikali”, Girne Belediyesi’nin düzenlediği 1. Müzikli ve Müzikal Oyun Yazma Yarışmasında birincilik ödülünü alan Burçhan Göze’nin yazdığı ve “farazi bir çağda farazi bir Kıbrıs krallığını anlatan iki perdelik bir komedi” oyunu…
Burçhan Göze’nin yazdığı ve Derman Atik ile Cenk Gürçağ’ın yönettiği oyunda müzikler Adamos Katsandonis ve Kamil Atik tarafından düzenlendi. Danslar ve kareografiler Erbil Akün tarafından yapılırken, oyunun ışık tasarımını Mehmet Saygıer, reji asistanlığını Fatoş Tüney dekor ve kostüm tasarımı Derman Atik tarafından yapıldı. Oyunun yönetmeni ise Derman Atik…

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