Rüya Taner Uzak Doğu turnesine çıkıyor

Rüya Taner, ilk olarak Burnei Sultanlığında, Türkiye Büyükelçiliği ile Burnei Müzik Derneği işbirliği ve THY’nin katkılarıyla 17 Ocak’ta resital sunacak. Taner konser sonrasında oluşturulacak "Master Class"larda piyano öğrencilerine dersler verecek.

Taner, 22 Ocak Pazartesi gün Tayland'ın Başkenti Bangkok' a geçerek burada da resital verecek. Resitalinde müzisyen besteci olan Tayland Kralı Bhumibnol’un jazz elementlerinden esinlenerek bestelediği "Kinair Süiti’nden Nature Waltz”u seslendirecek.

Rüya Taner resitalinden ardından Bangkok' ta da Devlet Müzik Enstitüsü’nde piyano öğrencilerine ders verecek.