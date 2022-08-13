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Salman Rüşdi, bir gözünü kaybedebilir

ABD'nin New York eyaletindeki bir konferansta bıçaklanarak hastaneye kaldırılan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi'nin (75) bir gözünü kaybedebileceği bildirildi.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 11:10
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Salman Rüşdi, bir gözünü kaybedebilir


New York Times'a yazılı açıklamada bulunan Rüşdi'nin menajeri Andrew Wylie, Hint asıllı yazarın dün geç saatlerde ameliyattan çıktığı ancak hala solunum cihazına bağlı olduğu ve konuşamadığı bilgisini paylaştı.

Wylie, "Haberler iyi değil." diyerek yaptığı açıklamada, Salman Rüşdi'nin durumu hakkında "Muhtemelen bir gözünü kaybedecek. Kolundaki sinirler kopmuştu. Bıçak isabet eden karaciğeri de hasar görmüş." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Rüşdi'nin halen tedavi altında olduğu UPMC Hamot Surgery Center'da bulunan AA görsel ekibi, Amerikan polisinin halihazırda hastanenin önünden ayrılmadığını ve geniş güvenlik önlemleri aldığını kaydetti.

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