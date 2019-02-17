Şen Makas oyunu Girne'de

Girne Belediyesi’nin, kış-ilkbahar kültür sanat etkinlikleri Amerika Birleşik Devletleri tiyatro tarihinin en uzun süreli oynanan oyunu “Şen Makas” ile devam ediyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, rekor sahnelenme oranıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girerek dikkatleri üzerine çeken, Charlie Chaplin Komedi Ödülü alan tek komedi olma özelliğini taşıyan ve Türk Tiyatrosu’na Tiyatrokare tarafından uyarlanan oyun, 19 Şubat Salı akşamı saat 20.00’de Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Kongre Salonu’nda tiyatro severlerle buluşacak.

OYUNUN KONUSU

Oyunda; bir cinayet işleniyor ve cinayet seyircinin katılımıyla ve sosyal medya yardımıyla çözülmeye çalışılıyor. Oyun, izleyicilerin seçimi doğrultusunda her gece farklı bir son ile bitiyor. Paul Portner’ın yazdığı, yıllar önce Türkiye’ye Tiyatrokare’nin getirttiği oyunun yeni versiyonu, Nedim Saban tarafından yorumlandı.

Anıl Ateş Işık’ın sahne tasarımını yaptığı oyunda Nurseli İdiz, Veysel Diker, Özgür Yetkinoğlu, Cem Güler, Müge Kement ve Jess Molho oynuyor.

Nurseli İdiz’in yıllar sonra tiyatroya döndüğü interaktif komediye giriş biletleri 20 TL’den satışa sunuldu.

Bilet ve bilgi için Girne Belediyesi Danışma Masasına, 0392 815 21 19/101 ve Oda Tiyatrosu gişesine 0533 821 21 44 numaralı telefondan ulaşılabilir.

(TAK)