‘Sevgili Doktor’ 2 Perde Komedi Tiyatro Oyunu izleyici ile buluşuyor

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı “Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar” adlı kitaptan uyarlanan bir oyun,kadın erkek ilişkisinin başlangıcından bittiği yere kadar olan sürecini konu alıyor. Gözlemleriyle ve tespitleriyle her bireyin kendinden bişeyler bulabileceği günümüz ilişkilerine atıfta bulunan bu komedi oyunu mizahi bir dille seyircisine eğlenceli dakikalar geçirtmektedir. Kadın ve erkeğin ilişkisel evrimini net bir şekilde ortaya koyarken trajikomik durumunu da gözler önüne seriyor. Bu oyunda yaşanan bir ilişki değil aslında her ilişki. Oyun 7 sahne, 2 perde ve 9 kişiden oluşmaktadır.

Dünya Tiyatrolar Günü Haftasında 28 Mart Pazartesi Günü Anton Çehov’un Kısa Öykülerinden Oluşan ‘Sevgili Doktor’ 2 Perde Komedi Tiyatro Oyunu Kıbrıs'ta izleyici ile buluşuyor.

‘Sevgili Doktor’ 2 Perde Komedi Tiyatro Oyunu için 28 Mart Pazartesi Günü saat 20.00'da, BKM Mutfak Kıbrıs'ta izleyici ile buluşacak.



Bilet satış noktaları için, Biletler-Biletinial.com ve Bkm Mutfak Kıbrıs Gişesi olduğu ve biletin fiyatının 50 TL olduğu açıklandı.