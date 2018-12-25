SİNEVİZYON ilk sinema filmi için oyuncu arıyor

Eylül ayında kurulan SİNEVİZYON (Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği) ilk sinema filmi için hazırlıklara başladı.

Derneğin Kurucu Başkanı ve aynı zamanda Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Yönetmen2019 yılında çekimlerine başlanması planlanan ilk uzun metraj filmi için hazırlıklara başlandığını belirtti.

Rum ve Türk oyuncuların yer alacağı filmin çekimlerinin Karpaz’da yapılması planlandığını söyleyen Günay, filmin konusunu şöyle özetledi; “Film, 1974 yılında karma köyde yaşayan Türk ve Rum ailelerin hikayesine ve günlük yaşantısına değinirken aynı zamanda bu dönem birbirine aşık olan bir çiftin konusunu ele alıyor. Adanın ikiye ayrılmasının ardından aşkları yarım kalan gençler yıllar sonra kapıların açılmasıyla tekrar birbirlerine kavuşuyorlar. Dönem filmi olarak ekranlara yansıyacak “Döneceğin Güne Kadar” adlı bu film her ne kadar aşkı anlatsa da aynı zamanda babasını savaş dönemi kaybeden iki kız kardeşin mücadelesine de yer veriyor.” Bu filmin ülkemizde ve dünyada çok ses getireceğini söyleyen Günay, filmde yer almak isteyen oyuncu adaylarının da 12 Ocak Cumartesi günü saat 10:00 – 16:00 arası Girne Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılacak seçmelere katılabileceğini açıkladı.