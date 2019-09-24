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"Sınır" Hollanda'da seçki aldı

“Sınır” adlı kısa film, 5-13 Ekim tarihleri arasında Hollanda’nın Hilversum şehrinde düzenlenecek olan MoziMotion Film Festivali’nden seçki aldı.

24 Eylül 2019 Salı 16:38
"Sınır" Hollanda'da seçki aldı

Sınır” adlı kısa film, 5-13 Ekim tarihleri arasında Hollanda’nın Hilversum şehrinde düzenlenecek olan MoziMotion Film Festivali’nden seçki aldı.

Bu yıl Hollanda’da 3.’sü düzenlenen ve ülkenin en önemli ses ve görsel enstitüsü olarak kullanılan Hilversum binasında gerçekleşecek olan film festivaline 90’dan fazla ülkeden 4000’den fazla katılan film arasından seçilen “Sınır” filmi festivalde gösterilecek.

Uluslararası birçok festivalden başarı alan, yönetmenliğini Müge Günay’ın yaptığı ve senaryosunu Şafak Yolcu’nun yazdığı “Sınır” adlı kısa filmin çekimleri, Alsancak ve Karpaz’da gerçekleşti. Filmin başrollerinde Nehir Hasipoğlu, Ege Üntel, Tuğra Özyiğit, Giosif Sinainu, Panasis Sottou ve Suzan Polat yer aldı. Yaklaşık 1 yıl ön hazırlığı süren filmin post prodüksiyon aşaması 2 ay sürdü. 

Müge Günay tarafından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs’ta çekilen ve Türk ve Rum çocukların başrol aldığı ilk ortak film niteliği taşıyan “Sınır”, önyargısız nesillerin barışı sağlayabileceğini anlatıyor.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Atasever ve belediye personelinin desteğini alan, aynı zamanda geniş bir kadroya sahip olan filmin görüntü yönetmenliğini Bilal Kavalçalan, sanat yönetmenliğini Cihan Oğuzhan, Rumca çevirisini Tünay Mertekçi, İngilizce çevirisini Tümel Sabancı ve afiş tasarımını Onur Kalkan üstlendi.

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Anahtar Kelimeler:
SINIRHollandaNehir HasipoğluKısaFilm
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