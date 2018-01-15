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"Solistler Geçidi” konseri Perşembe günü...

Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu’ndan “Solistler Geçidi” konseri 18 Ocak Perşembe günü...

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:48
"Solistler Geçidi” konseri Perşembe günü...
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Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu, bu kez ilk defa “Solistler Geçidi” konseri ile sevenlerinin karşısına çıkıyor. Konser 18 Ocak Perşembe akşamı saat 20:00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşecek 

Şef Adil Sönmez yönetiminde çalışmalarını sürdüren Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu’nun bu konserindeki repertuarında, sadece Muhayyerkürdî makamında eserlere yer veriliyor. Konserde seslendirilecek olan eserler,10 solist tarafından okunacak. 

1995 yılında kurulan Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu, 14’ü müzisyen olmak üzere toplam 70 kişiyle çalışmalarına devam ediyor. Bu yıl bir ilk olarak “Solistler Geçidi” konserini verecek olan koro, ayni zamanda her yıl Haziran ayında verdiği konserin tekrarı için hazırlıklarına da devam ediyor. 

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