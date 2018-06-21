“Söz’ün Son Kadını: Bedia Hanım” belgeselinin galası yapıldı

Kıbrıs’ın ilk kadın gazetecilerinden Bedia Okan’ın yaşam öyküsünü anlatan belgeselin galası yapıldı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi, Radyo TV ve Sinema Bölümü tarafından çekilen “Söz’ün Son Kadını: Bedia Hanım” adlı belgesel, üniversitenin Büyük Kütüphane salonunda izlendi.



“KIBRIS’IN ÖNCÜ KADINLARI”



Gösterim öncesinde bir konuşma yapan belgeselin Genel Yönetmeni, YDÜ Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, “Bedia, Vedia ve Beria Okan” kardeşlerin, Kıbrıs’ın öncü kadınları olduklarını vurguladı.



Bedia Okan belgeselinin ateşini, “Alo Ben Bedia Okan” adlı kitabıyla Neriman Cahit’in ateşlediğini anlatan Kasap, çalışmaları sırasında Söz gazetesini çıkaran, Bedia Okan’ın babası Remzi Okan’la ilgili ayrı bir belgesel yapmayı kararlaştırdıklarını anlattı. Fevzi Kasap, “Çalışmalarımız sırasında Remzi Okan’ın ne kadar değerli ve önemi bir isim olduğunu daha iyi anladık” dedi.





YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Şenol Bektaş da, Remzi Okan tarafından çıkarılan ve adadaki Türk toplumunu birarada tutmayı amaçlayan Söz gazetesinin bizzat Atatürk tarafından desteklendiğine işaret etti. Bektaş, önce yarı Osmanlıca yarı Latin alfabesiyle yayınlanan gazetenin, daha sonra tamamen Latin alfabesiyle çıktığını hatırlattı. Bektaş, “Okan” soyadını da Atatürk tarafından verildiğini ifade etti.Şair ve yazar Oktay Öksüzoğlu ise, gecede yaptığı konuşmada Remzi Okan’ın büyük fedakarlıklarla Söz gazetesini çıkardığını, birkaç kez hapse atıldığını ve o dönemde gazetenin kızları tarafından hazırlandığını aktardı.Galaya, akademisyenler, gazeteciler, sanatçılar ve üniversite öğrencilerinin yanısıra, Bedia Okan’ın KKTC’de yaşayan akrabaları da katıldı. Galaya katılanlar, belgesel ile eş zamanlı açılan Bedia Okan ve Söz gazetesine ilişkin fotoğraf sergisini de ilgiyle ziyaret etti.