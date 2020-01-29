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Şubat Tatilinde Çocuklara Müjde!

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nın çocuk oyunu “OTOBÜS DURAĞINDA ÜÇ BENCİL” sahneleniyor.

29 Ocak 2020 Çarşamba 10:53
Şubat Tatilinde Çocuklara Müjde!

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nın çocuk oyunuOTOBÜS DURAĞINDA ÜÇ BENCİL 1 Şubat Cumartesi günü 14:00 ve 16:00 seanslarıyla, Lefkoşa AKM’de ücretsiz sahneleniyor.

Özer Tunca’nın yazdığı, Suzan Polat’ın yönettiği “Otobüs Durağında Üç Bencil” oyunu; mülkiyetçilik, bencillik, yalnızlık ve iletişimsizlik gibi evrensel temalarıyla çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hitap ediyor. Oyun, savaşların kötülüğü,bireylerin duyarsızlığının topluma verdiği zararları işliyor.

Son Güncelleme: 29.01.2020 11:32
Anahtar Kelimeler:
OtobüsDurağındaüçBencilDevletKıbrısTiyatrolarıSuzanPolat
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