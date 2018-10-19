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Suudi Arabistan'da sahneye çıkan ilk kadın piyanist

Suudi sanatçı İman Kasti, başkent Riyad’da binlerce izleyici karşısında sahne alan ilk kadın piyanist oldu.

19 Ekim 2018 Cuma 23:28

Çocukluğundan beri müziğe aşık olduğunu belirten Kasti, ailesinin bu konuda kendisine destek verdiğini ve başarılarından dolayı onunla gurur duyduğunu anlattı.

Sputnik’e konuşan Kasti, “Piyanoyu seviyorum, çünkü bana uyum ve neşe hissi veriyor. Bu enstrüman aracılığıyla içimdeki duygularımı ifade edebiliyorum. Annem synthesizer çalıyor, bu yüzden çocukluğumdan beri etrafımda hep müzik vardı. Annem beni çok erken yaşlarda bu enstrümanı çalmayı öğretmeye başladı. Babamsa müzik okuluna gitme hevesime destek oldu” dedi.

Suudi Arabistan’da 34 etkinlikte performansını sergilediğini anlatan genç sanatçı, “Aralarında, Suudi Kültür Genel İdaresi’nin Riyad’daki büyük konseri, Kraliyet Günü ve Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen kutlama etkinlikleri de vardı. Bayram günleri çeşitli bakanlıklar ve büyükelçiliklerde sahne aldım” ifadeleri kullandı.

Müzik kariyeriyle ilgili birçok planları olduğunu dile getiren Kasti, “Genç müzisyenlerin desteğe, deneyimli hocalara ve meslektaşlarıyla işbirliğine ve tecrübe değişimine ihtiyacı var. Böylelikle kültürel ve sanat hayatımız gelişecek” diye konuştu.

En sevdiği müzik grubunun Secret Garden, en sevdiği parçanın ise Fransız ‘Mariage d'amour’ olduğunu söyleyen genç kadın, “En sevdiğim piyanistler Omar Khairat ve Richard Clayderman” dedi.

Suudi Kültür Genel İdaresi’nin kendisine her türlü yardımda bulunduğunu anlatan Kasti, “Onların yardımıyla ilk kez binlerce izleyici önünde performansımı sergilemeyi başardım” diye ekledi.

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