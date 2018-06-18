Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93338
ALTIN
194.464
DOLAR
4.7168
STERLİN
6.2463
EURO
5.4724
7 adımda horlamayı durdurun
7 adımda horlamayı durdurun
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Masa başında çalışan milyonlarca kişi için kötü haber!
Masa başı çalışanlara kötü haber!
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
banner34

Taner "Roma Müzik Festivali"nde sahne alacak

Konser Piyanist Rüya Taner, 2017-2018 yılı resital ve konserler sezonunu sonlandırıyor.

18 Haziran 2018 Pazartesi 12:16
Taner "Roma Müzik Festivali"nde sahne alacak

Konser Piyanist Rüya Taner, 2017-2018 yılı resital ve konserler sezonunu sonlandırıyor.

İtalya' nın Napoli şehrinde düzenlenen " Napoli Müzik Festivali" kapsamında dün akşam resital veren Taner 21 Haziran Perşembe günü ise Roma’da resital verecek. 

banner39
Taner, TC Roma Büyükelçiliği Turizm Müşavirliği ile Roma Belediyesi işbirliğinde" 21 Haziran Dünya Müzik Günü "nedeniyle düzenlenen "Roma Müzik Festivali"nde sahne alacak.

Konser " Cortile del TempiodiApollo, PiazzaCampitelli " Antik Açık Hava' meydanında saat 18.00’de yer alacak.

26 HAZİRAN SALI GÜNÜ KKTC’DE “ESER İÇİN” RESİTAL 

Rüya Taner 26 Haziran Salı günü ise " Bellapais'i Koruma ve Kalkındırma Derneği " nin organize ettiği gecede "Eser İçin " konser verecek.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇMD'den KHYD yararına “Türk Müziği Festivali”
ÇMD'den KHYD yararına “Türk Müziği Festivali”
Yıltan Taşçı, fotoğraf sergisini Hakan Çakmak anısına açıyor
Yıltan Taşçı, fotoğraf sergisini Hakan Çakmak anısına açıyor
LBO Halk Müziği Korosu Korist ve müzisyenlerine teşekkür belgesi
LBO Halk Müziği Korosu Korist ve müzisyenlerine teşekkür belgesi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim