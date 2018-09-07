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Tatlısu Harnup Festivali Açıldı

Tatlısu Belediyesi tarafından düzenlenen ve Final organizasyon işbirliğiyle gerçekleştirilen 13. Uluslararası Tatlısu Harnup ve Halk Dansları Festivali, dün akşam törenle açıldı.

07 Eylül 2018 Cuma 16:17
Tatlısu Harnup Festivali Açıldı

Kortej yürüyüşü ile başlayan festivalin açılışına, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KKTC ve Türkiye’den bazı Belediye Başkanları katıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, “Harnup üreticilerinin sıkıntıları çözülmüş değil, devletten teşvik almadan ihraç edebildiğimiz tek ürün ama pazarda veya ihracatta rekabet ortamının yeteri kadar yaratılmamış olması maalesef fiyatları da olması gereken noktada değil” dedi.
Harnup alımlarına başlandığını ve fiyatın 2 TL olarak belirlendiğini kaydeden Orçan, bir kahvenin 3 ile 5 TL olabildiği ülkede bu kadar kıymetli bir ürünün gerek insan sağlığı açısından gerekse ticari değeri açısından bu fiyata satılıyor olmasının harnup üreticileri adına üzücü olduğunu söyledi.
Orçan şöyle dedi:
“Ülkemizin üretim açısından da yüzde 30-35’ini temsil ediyor Tatlısu bölgemiz de Harnup ağacı var yaklaşık 17 bin civarında ağacın kaldığı bunun sorumluları elbette sadece üretici değil yeteri kadar katma değer yaratmayan üretimden pazarlamaya kadar devleti yanında görmeyen üreticimin çaresizliğidir. Harnup ağacı odun olarak yanmaya devam ediyor bu feryattır bu konuda devletin elini uzatmadığını da söylemek istiyorum. Harnup ürünü dünyanın herhangi bir yerinde duramazsınız kozmetikten sanayiye, insan sağlığından oldukça kıymetli olan ve bu festivalle farkındalık yaratmaya başladık. İnsanlarımız artık Harnubun ve ürünlerinin ne kadar faydalı olduğunun farkına varmaya başladı. İnsanlarımız bu sıkıntılı ortamdan uzaklaşsın diye büyük bir emek verdik, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemiz de maddi sıkıntılar var ama her şey o kadar da kötü değil, onun için bugünlerinde kıymetini bilmeliyiz, birbirimizle dayanışma içerisinde herkes elini taşın altına koyarak bu sıkıntılı günleri aşabiliriz”
Konuşmaların ardından gösteriler yapıldı.
Festivalde yarın akşam Türkiye sanatçısı Murat Kekilli, Kıbrıslı sanatçı Örge Volkan sahne alacak. Yetenek sizsiniz finalisti komedyen sihirbaz Enver Ertaş festivalin son 2 gecesinde gösterilere devam edecek. Festivalin final gecesi olan Pazar gecesinde ise Türkiye’den Ankaralı Yasemin, geçmişten günümüze moda şov, dance of fire ateş şov ve profesyonel makyaj sanat uzmanının yüz boyamaları yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Tatlısu Harnup Festivali
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