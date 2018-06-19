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“Tefkros Anthias – Thodosis Pieridis Kültürel Katkı Ödülü" LBT'ye

Lefkoşa Türk Belediyesi Tiyatrosu’nun, “Tefkros Anthias - Thodosis Pieridis Kültürel Katkı Ödülü” aldığı bildirildi.

19 Haziran 2018 Salı 14:40
“Tefkros Anthias – Thodosis Pieridis Kültürel Katkı Ödülü" LBT'ye

LTB’den verilen bilgiye göre, AKEL Merkez Komitesi’nin Tefkros Anthias – Thodosis Pieridis Kültürel Katkı Ödülü Komitesi, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk bireylerin, grup ve derneklerin isimlerini içeren listeyi değerlendirmesinin ardından, Kıbrıs’ın kültürel yaşamına uzun yıllar boyunca sunduğu değerli katkılarından dolayı Lefkoşa Türk Belediyesi Tiyatrosu’nun da aralarında olduğu üç kültür kuruluşuna Tefkros Anthias ve Thodosis Pieridis’in ölümlerinin 50. Yıldönümünde 2018 yılı ödülünü vermeyi kararlaştırdı. 

Lefkoşa Türk Belediyesi Tiyatrosu’nun toplumun kültürel gelişimine olduğu kadar, aynı zamanda iki toplum arasında güvenin ve demokratik kültürün geliştirilmesine de katkısı olduğu değerlendirmesini yapan

Ödül Komitesi’nin, bu önemli ödülün Lefkoşa Türk Belediyesi Tiyatrosu’na verilmesine karar verdiği belirtildi.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu yanında tiyatro sanatçısı Stelyos Kafkaridis ve şair Andonis Katsandonis de kültürel katkılarından dolayı ödüle layık görüldü. 

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Ödülü Lefkoşa Belediye Tiyatrosu adına Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel aldı.

Akel Merkez Komitesi Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel, Tiyatro sanatçısı Stelyos Kafkaridis ve şair Andonis Katsandonis’e ödülleri takdim etti. 

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu adına ödülü alan Ummanel törende yaptığı konuşmada, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu adına ödül almaktan onur duyduğunu dile getirdi. 

“Lefkoşa Belediye Tiyatrosu olarak bizler insanlığın aydınlığına ve barışa hizmet etmeyi amaç edindik. Bu ödül tiyatromuza, toplumun kültürel gelişimi yanında iki toplum arasındaki demokrasi ve barış kültürünün gelişimine de katkıda bulunmaktan dolayı verildi” diyen Ummanel, ödülün kendileri için son derece gurur verici olduğunu söyledi. 

Ummanel, katkı oyan herkese teşekkür etti.

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