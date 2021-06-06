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Teslimat Porto Riko’da iki ödül birden kazandı

Kıbrıs Türk yapımı “Teslimat” isimli kısa film, “Porto Riko Avrupa Filmleri Festivali”nden iki ödül birden kazandı.

06 Haziran 2021 Pazar 17:56
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Teslimat Porto Riko’da iki ödül birden kazandı

Kıbrıs Türk yapımı “Teslimat” isimli kısa film, “Porto Riko Avrupa Filmleri Festivali”nden iki ödül birden kazandı.

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın üstlendiği Teslimat, “En İyi Kısa Film” ödülüne ve başrol oyuncusu İzel Seylani  “En İyi Aktör” ödülüne layık görüldü.

Çekimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), post prodüksiyonu ise Kültür Dairesi’nin maddi katkılarıyla yapılan “Teslimat”, bu yıl 12’incisi düzenlenen “Porto Riko Avrupa Filmleri Festivali”nin “Avrupa’dan Kısalar” adlı seçkisinde yarışmaya seçilen 8 kısa filmden biriydi.

Uluslararası alanda “Festival de Cine Europeo de Puerto Rico” olarak bilinen ve bu yıl, 5-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen festivali, 137 ülkede faaliyet gösteren “Alliance Française” adlı uluslararası örgüt düzenliyor. Porto Riko’nun başkenti San Juan’da düzenlenen festival, bu yıl Kovid-19 pandemisi nedeniyle çevrimiçi/online olarak gerçekleştirildi.

“Porto Riko’dan Kısalar”, “İspanya’dan Kısalar” ve “Avrupa’dan Kısalar” adlı yarışmaların yer aldığı festivalde, ulusal yarışmayı kazananlar 27 Mayıs’taki çevrimiçi törende açıklanmıştı. Avrupa ve İspanya seçkisinde dereceye giren filmler ise, 5 Haziran’da açıklandı. Festivalin her yıl geleneksel olarak verdiği “İzleyici Ödülü”nün ise, ülkedeki Kovid 19 kısıtlamaları kalktığında, sinema gösterimleri yapılınca, açıklanacağı duyuruldu.

TESLİMAT BUGÜNE KADAR 13 ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİNİN RESMİ SEÇKİSİNE GİRDİ, OSCAR VE GOYA FESTİVALLERİNDE DE YARIŞTI 

Ana yapımcılığını Vasvi Çiftcioğlu’nun üstlendiği “Teslimat” filmi ilk gösterimini yaptığı Kasım 2020’den bugüne kadar, 13 uluslararası film festivalinin resmi seçkisine girerek İtalya, İspanya, Fransa, Şili, Ürdün, Porto Riko ve ABD’de gösterildi.

Aralık ayında İtalya’dan “İzleyici Ödülü” kazanan filmin yarıştığı festivaller arasında Amerikan Akademi Ödülleri’ne (OSCAR) ve İspanyol Akademi Ödülleri’ne (GOYA) akredite festivaller de bulunuyor.

Güney Mesarya Halk Tiyatrosu oyuncularının rol aldığı “Teslimat” filmi, mülteci dramına farklı bir bakış getiriyor ve kızının ameliyatı için gereken parayı bulmanın tek yolunun bir grup savaş mağdurunun hayatlarıyla kumar oynamak olduğuna inanan bir şoförün hikayesini anlatıyor. 

Son Güncelleme: 06.06.2021 23:58
Anahtar Kelimeler:
TeslimatPorto Riko Avrupa Filmleri Festivali
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