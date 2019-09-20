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Tiyatro Festivali kapsamında “Yeni Dünya-Bir Uzay Macerası” isimli çocuk oyunu sahnelenecek

20 Eylül 2019 Cuma 15:35
Tiyatro Festivali kapsamında “Yeni Dünya-Bir Uzay Macerası” isimli çocuk oyunu sahnelenecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında yarın, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından “Yeni Dünya-Bir Uzay Macerası” isimli çocuk oyunu sahnelenecek.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosunda 14:00 ve 16:00 saatlerinde sahnelenecek oyununun biletleri Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve www.biletinial.com adresinden temin edilebilir. 

Festival kapsamında dün akşam, TiyatrOPS’un ilk oyunu ‘Yorgun Cümleler Günlüğü’ sahnelendi.
Arjantinli yazar Rodrigo Garcia tarafından tüketim toplumu içerisinde sistem tarafından savrulan insanın keskin bir ironi ve şiirsellik içinde anlatıldığı oyun, Nefrin Tokyay yönetmenliğinde sahneye konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
TiyatroFestivalHaberKıbrısLTB
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