Tomur Akpınar’ın ilk kişisel resim sergisi açıldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yönetim Kurulu Üyesi Tomur Akpınar’ın ilk kişisel resim sergisi olan “Transition” Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde sanat severlere kapılarını açtı.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Tomur Akpınar; “İçsel duygularımı bir şekilde tuvale yansıttığım bir sergi oldu. Destek veren, katılım gösteren herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Sergiye Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de katıldı.

Tomur Akpınar’ın ilk kişisel resim sergisi olan “Transition” resim sergisinin 6-18 Ocak tarihleri arasında Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde sanatseverlere açık olacak