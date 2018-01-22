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Türkay ölümünün 17. yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı

İki kez Nobel edebiyat ödülüne aday gösterilen ve “Uzay şairi” olarak tanınan Osman Türkay, 17’nci ölüm yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 18:30
Türkay ölümünün 17. yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı
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Girne Belediyesi tarafından Ozanköy’de yaptırılan Osman Türkay Anıtı önünde yer alan törene, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Belediye Meclis Üyesi Serhan Kaşif, Ozanköy Muhtarı Mustafa Uzun, Osman Türkay Kültür ve Sanat Vakıf Başkanı Tuncay Özdoğanoğlu, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur, Şht Hasan Cafer İlkokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı. Törende öğrenciler, Osman Türkay’ın yazdığı şiirleri okudu.

ÖZDOĞANOĞLU

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Osman Türkay Kültür ve Sanat Vakıf Başkanı Tuncay Özdoğanoğlu, Osman Türkay Anıtı’nın yapımını sağlayan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye teşekkürlerini sundu.

Özdoğanoğlu ayrıca merhum Osman Türkay’ın şahsi eşyalarının sergileneceği bir müzenin hayata geçmesinin önemine dikkat çekti.

ÖZNUR

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur ise Osman Türkay’ın Kıbrıs içinde değil yurtdışında şairliği ve gazeteciliği ile Kıbrıs Türkünün sesini dünyaya duyurduğunu belirtti.

Şevket Öznur, Girne Belediyesi tarafından yapılan anıt sayesinde Osman Türkay’ın köyünde anılmasına imkan sağlandığını ifade ederek, yüzlerce ödül alan ve kitapları bulunan Osman Türkay için bir müzenin yapılması gerektiğini savundu.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuşmasında, Ozanköy’de dünyaya gelen Osman Türkay’ın dünyanın en önemli edebiyat ödülü olan Nobel’e aday gösterilmesiyle Ozanköy yanında Kıbrıs ve Kıbrıslıların da tanıtımını yaptığını söyledi.

Nidai Güngördü, uzay şairi olarak anılan Osman Türkay’ın yaşadığı köyde anılması ve gelecek nesillere varlığının hatırlatılması için köyde ailesi ve muhtarlıkla görüşerek anıt yapıldığını ifade etti.

Osman Türkay için mutlaka bir müze yapılması gerektiğini aktaran Güngördü, hükümete bu konuda yardımcı olacaklarını dile getirdi.

Güngördü, Osman Türkay’ın kitaplarının basımı için hazır olduklarını da kaydetti.

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