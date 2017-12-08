“Türkülerle DAÜ” etkinliği 15 Aralık’ta

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’nün düzenlediği geleneksel “Türkülerle DAÜ” etkinliğinin yedincisi bu yıl 15 Aralık 2017 Cuma akşamı yapılıyor.
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’ndaki etkinlik saat 19:00’da başlayacak.
Etkinlikte, DAÜ Müzik Kulübü - Grup Mavra ve KKTC Türk Halk Müziği sanatçısı Turgay Salim konser verecek.
Girişin ücretsiz olacağı organizasyonun finalinde ise Türk Halk Müziği Sanatçısı Sümer Ezgü sahne alaecak.