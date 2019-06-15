Tuzla Panayırı başladı

4. Geleneksel Tuzla Panayırı dün akşam açıldı. Panayır kapsamında bugün ve yarın birçok renkli etkinlik gerçekleştilecek.

Gazimağusa Belediyesi ile Tuzla Muhtarlığı işbirliğinde köy meydanında düzenlenen panayır çerçevesinde çeşitli yiyecek içecek ve hediyelik eşya standları kuruldu, canlı performans eşliğinde müzikli gösteriler planlandı.

Tuzla Panayırının açılış gecesi, Gazimağusa Belediyesi halk dansları ekibinin folklor gösterisiyle başladı ardından Grup Oldies sahne aldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, açılışta kısa bir de konuşma yaptı.

Arter, bölge insanının kültürlerinin kaynaşmasına imkan sağlamak amacıyla her bölgede festivaller düzenlemeye özen gösterdiklerini belirtti, festivallere ilginin arttığını kaydetti.

Tuzla Muhtarı İbrahim Umay da Gazimağusa Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Panayırda bu gece Gazimağusa Belediyesi halk dansları ekibi ve Grup Otantik, yarın gece ise ise yine Gazimağusa Belediyesi halk dansları ekibi ve Grup Mesarya sahne alacak.