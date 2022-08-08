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Uluslararası Halk Dansları Ekiplerinden Evkaf‘a Teşekkür

08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:14
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Uluslararası Halk Dansları Ekiplerinden Evkaf‘a Teşekkür
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Ülkemizde ilki gerçekleştirilen Kuzey Kıbrıs Uluslararası Halk Dansları Festivali için Kıbrıs’ta bulunan Türkiye, Meksika, Romanya, Macaristan ve Bulgaristan halk dansları ekiplerinin  temsilcileri Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni ziyaret etti.
 29 Temmuz - 7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalin sponsorlarından olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi‘ne nezaket ziyaretinde bulunan halk dansları ekipleri, sağlanan katkılardan dolayı da Genel Müdür Prof. Dr. İbrahim Benter‘e ayrıca teşekkür etti.

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