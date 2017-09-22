Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103813
ALTIN
145.880
DOLAR
3.4960
STERLİN
4.7417
EURO
4.1864
Sonbahar enfeksiyonlarından korunmanın 7 yolu!
Ders zili çaldı enfeksiyon dönemi...
Maden suyunu bardaktan içmeyin!
Maden suyunu bardaktan içmeyin!
Çocuklar pes etmeyi 'ebeveynlerinden öğreniyor'
Sakın pes etmeyin!
Hamilelikte bulantı ve kusmaya dikkat
Hamilelikte bulantı ve kusmaya dikkat
iPhone 8 için 260 saat sıra bekledi!
iPhone 8 için 260 saat...

Ümit İnatçı’nın sergisinin açılışı ve kitap tanıtımı 27 Eylül akşamı

Ümit İnatçı’nın yeni eserlerinden oluşan sergisinin açılışı ve kitap tanıtımı 27 Eylül Çarşamba akşamı yapılacak.

22 Eylül 2017 Cuma 15:58
Ümit İnatçı’nın sergisinin açılışı ve kitap tanıtımı 27 Eylül akşamı

Ümit İnatçı’nın yeni eserlerinden oluşan sergisinin açılışı  ve kitap tanıtımı 27 Eylül Çarşamba akşamı yapılacak.

Girne  Art Rooms Galeri’de yer alacak serginin açılışı ve kitap tanıtımı  saat 19:00’da gerçekleştirilecek.

Art Rooms tarafından yapılan açıklamaya göre “Hieros Gamos” adını taşıyan sergi enstalasyon ve resim çalışmalarını içeriyor.

Ümit İnatçı’nın  tanıtımının yapılacağı  yeni kitabı “Miserere Mei Deus” ise, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Kıbrıs’ı fethi sırasında son kale olan Mağusa’nın kuşatma altındaki 300 gününü” anlatıyor. Kitap, “Venedikli komutan Marcantonio Bragadino ile baş komutan Lala Mustafa Paşa arasındaki trajik gerilimi ön plana çıkarırken bir yandan da tarihsel olaylarla ilgili yapılan İtalyanca okumalardan yola çıkarak belgesel niteliği taşıyan bir anlatı ortaya koyuyor”.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çakıstes Festivali başlıyor...
Çakıstes Festivali başlıyor...
Genç Yetenekler Hırvatistan yolunda
Genç Yetenekler Hırvatistan yolunda
Türkiye’nin ilk sosyal medya festivali başlıyor
Türkiye’nin ilk sosyal medya festivali başlıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim